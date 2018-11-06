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Görme engelliler müzeyi dokunarak keşfediyor

Lübnan'daki bir girişim sayesinde Beyrut Ulusal Müzesinin görme engelli ziyaretçileri, eserlere dokunarak geziyor.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 10:51..
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Müzelerin genel kuralı eserlere dokunmamak olsa da Lübnan'daki bir girişim, görme engelli insanların müzeleri tam olarak deneyimlemeleri için tam tersini yapmaya çağırıyor. Beyrut Ulusal Müzesine gelen görme engelliler, parmaklarını eserlerin üzerinde gezdiriyor.

REHBERLER YARDIM EDİYOR

Müzede bulunan antikalar hakkında bilgi veren yazılar ise Arapça, İngilizce ve Fransızca Braille alfabesi'ni taşıyor. Ziyaretçiler tüm bunların yanı sıra rehberler eşliğinde geziyor.

Müze ziyaretçisi Anny, müzenin bu girişiminin ona güzel bir deneyim sağladığını söyleyerek, "Daha önce de buradaydık ama Braille yazı yoktu" dedi.

Görme engelliler müzeyi dokunarak keşfediyor ViDEO

Görme engelliler müzeyi dokunarak keşfediyor

YAYGINLAŞACAK

Görme engelli ziyaretçiler şimdi orijinal eserlere dokunsa da daha sonraki aşamada antikaları korumak için kopyalarına dokunacak. Beyrut Ulusal Müzesinden sonra birçok müze de bu girişimin bir parçası olacak.

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