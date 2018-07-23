Amcaları tarafından öldürülen iki kardeş ve anneleri toprağa verildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde arazi paylaşımı esnasında aile içi facia yaşandı. Mal varlığı paylaşımı sırasında çıkan tartışmanın sonucu amcaları tarafından vurularak öldürülen iki kardeş ve annelerinin cenazesi dün kılınan öğle namazının ardından acılar içinde toprağa verildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Eğerli Köyünde çiftçilik yapan Salih Albay, arazi paylaşımında yaşanan tartışmada tüfekle babası Hamo, kardeşi Hicabi, yengesi Serpil ile yeğenleri Devran ve Ceyda'yı ateş açarak öldürüp ardından intihar girişimi için aynı silahla kendisini vurarak ağır yaralandı.

Yaşamını yitiren 5 kişinin cesetleri Malatya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Salih Albay'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.