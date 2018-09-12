'Göz Bebeğimiz Aksa' sergisi açılıyor

Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı'nın Eyüpsultan Belediyesi ev sahipliğinde düzenlediği, 18. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu kapsamında açılacak sergi, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde görülebilecek.

20'DEN FAZLA ÜLKEDE SERGİLENDİ

Londra'da yaşayan sanatçının "Filistin-Kutsal Topraklar/Kararlılık/İnananlar" sergisi de daha önce 20'den fazla ülkede sergilenmişti.

Kilby, resim, tiyatro, dans, müzik, portre ressamlığı, mimari, haber, makale ve röportaj fotoğrafçılığı gibi birçok alanda çalışmalara imza atarken, caz ve Afrika müziği, Kudüs ve Filistin problemleri hakkında hazırladığı eserleriyle de tanınıyor.