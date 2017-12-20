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Göz kaymasını önemseyin

Bebeklerde meydana gelen göz kaymaları; göz katarakt hastalığı, görme merkezi hastalıkları, göz kas hastalıkları, miyop-hipermetrop-astigmat bozuklukları, göz tümörleri ve sendromlara sebep olabilir.

İHA | 20.12.2017 - 16:28..
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Opr. Dr. Şeyda Atabay, çocuklarda göz kaymasına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, “Bebekler doğduğunda görme iletisi, yetişkin bir insanın görmesi düzeyinde değildir. Göz ve beyin arasındaki ilişkinin yapılanması ve görme iletisinin oluşması zamanla tamamlanır. Bu dönemde bebeklerde ara ara olan fiksasyon kayıpları ve kaymalara rastlanılabilinir. Ancak kayma süreklilik gösteriyorsa, bu durum önemsenmelidir. Bebeklerde gözde kayma nedenleri içinde pek çok hastalık sayılabilir. Bunlar içinde sık olarak rastlanılan sorunlar; göz katarakt hastalığı, görme merkezi hastalıkları, göz kas hastalıkları, miyop-hipermetrop-astigmat bozuklukları, göz tümörleri ve sendromlar sayılabilir.” dedi.

Göz kaymasını önemseyin

GÖRMEYEN GÖZ KAYIYOR

Çocukluk döneminde oluşan göz kaymalarının çok özel bir durum olduğunu ifade eden Op.Dr. Atabay, “Genel kanı olarak görmeyen göz kayar. Bu nedenle bebeklikte olmayan çocukluk döneminde ortaya çıkan kaymalarda, öncelikle dikkatli bir muayene yapılmalıdır. Çoğunlukla sebep, göz refraksiyonu bozukluklarından hipermetropidir. Yüksek hipermetropisi olan gözde oluşan görüntü, bulanık olarak oluşur. Bu nedenle beyin ile göz arasındaki ileti yavaşlar. Beyin iyi gören gözü dominant olarak kabul ederken , az gören gözü ihmal etmeye başlar. Bu durumda beyin ile ilişkisi kesilen gözde görme seviyesi azalarak, göz tembelliği oluşur. Bu durumda gözde kayma başlar ve bu durum ebeveynlerin dikkati çeker. Ancak bazen gözde tembellik oluşmuş olsa da, gözde kayma olmayabileceğinden dolayı kayma rahatsızlığı olmayan çocukların gözlerinin sağlıklı olacağı şeklinde yanlış bir kanıya düşmemek gerekir” diye konuştu.

ORGANİK BİR YAPISAL SORUN VAR İSE AMELİYAT OLUNMALI

Gözde kayma rahatsızlığı olan bebek ve çocuklarda ilk yapılacak olanın ayrıntılı bir göz muayenesi olduğunu kaydeden Op.Dr. Atabay, “Kayma organik bir yapısal sorundan kaynaklanıyor ise sorun ameliyat ile tedavi edilmelidir. Ancak sorun refraksiyon bozukluğu sebebiyle ise tedavi hemen ameliyat olmamalıdır. Öncelikle gözlük tedavisi ve kapama ile göz belli bir görme düzeyine getirilmeli, gözlüğe rağmen kayma devam ediyor ise o zaman ameliyat düşünülmelidir. Çocuklarımız geleceğimiz ise çocuklarımızın gözleri geleceğimizin garantisidir. Görmenin ilk 9 yaşta gelişmesini tamamladığını tekrar hatırlatarak çocukluk çağında hiçbir sorun olmasa da çocuklarımızı belli aralıklarla muayene ettirmemiz gerektiğini vurgulamak isterim.” değerlendirmelerinde bulundu.

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