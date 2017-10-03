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Göz sulanması nedir

Göz sulanması, tıpta epifora adı ile adlandırılır. Göz sulanmasının birçok nedeni ve tedavi yöntemleri mevcuttur.

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göz sulanması

Gözün zararlı dış etmenlerden korunması ve gözün berraklığının, kayganlığının sağlanması için gözyaşına ihtiyacı vardır.

Gözyaşlarının ihtiyaçtan az üretilmesi durumunda göz kuruluğu meydana gelirken göz kapaklarından taşacak kadar fazla üretilmesinde ise göz sulanması meydana gelmektedir.

GÖZ SULANMASININ NEDENLERİ

Göze kaçan yabancı cisimler, göz ve göz kapağındaki bozukluklar, göz içinde iltihaplanma, nezle, özellikle çocuklarda göz tansiyonu yüksekliği ve gözyaşı kanallarındaki darlık ya da tıkanmalar göz sulanmasına neden olabilir.

Ayrıca; ağlama, heyecan, yorgunluk, sıcak, soğuk ya da ışık da gözün yaşarmasına neden olabilmektedir.

HAYAT KALİTESİNİ ETKİLER

Bu durum sağlık açısından çok ciddi görünmese de hayat kalitesini olumsuz etkileyen bir sorundur. Bu sorunu yaşayanlar her ortamda ellerinde mendille gözlerini sürekli silmek ve meraklı gözlere ağlamadıklarını açıklamak zorunda kalmaktadırlar.

Bu yüzden siz de bu sorunu yaşıyorsanız en kısa sürede tedavi olmanız gerekir.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Göz sulanmasının tedavisi nedene yönelik olmalıdır. İlk önce yapılması gereken gözün neden sulandığının tespit edilmesidir.

İltihabi ya da mekanik neden tespit edildikten sonra uygun tedavi yöntemi uzman göz doktoru tarafından uygulanmalıdır. Göz doktorunun uygun göreceği damlalar ile göz sulanması kısa sürede iyileşecektir.

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