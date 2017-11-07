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Gözaltındaki Suudi prensleri otelin lobisinde yatırdılar

Suudi prenslerin gözaltında tutuldukları otelden çekildiği iddia edilen bazı görüntüler orta çıktı.

07.11.2017 - 03:02
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Gözaltındaki Suudi prensleri otelin lobisinde yatırdılar

suudi prensler

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz akşam 11 prens ve çok sayıda iş adamı gözaltına alınmıştı.

Suudi prenslerin gözaltında tutuldukları Ritz Charlton Oteli'nde çekildiği iddia edilen bazı görüntüler orta çıktı.

Gözaltındaki Suudi prensleri otelin lobisinde yatırdılar

Görüntülerde otelin lobisinde yer yatağında yatan ve üzerlerini battaniyeyle örtmüş kişiler görünüyor.

Yerde yatan kişilerin gözaltına alınan prenslere ait olduğu iddia edildi.

Gözaltındaki Suudi prensleri otelin lobisinde yatırdılar

Gözaltındaki Suudi prensleri otelin lobisinde yatırdılar

İŞ ADAMLARI, MEDYA PATRONLARI, BAKANLAR

Suudi Arabistan'daki bu girişim "yumuşak darbe" olarak adlandırılırken, aralarında bakanların, iş adamları ve medya patronlarının bulunduğu liste şu şekilde:

Kraliyet Muhafızları Bakanı görevini yapmış ve birkaç ay önce görevinden azledilmiş Emir Mutab bin Abdullah bin Abdulaziz, Ekonomi ve Planlama Bakanı Mühendis Adil bin Muhammed Fakih, eski Riyad valisi Emir Türki bin Abdullah, Savunma Bakanı Yardımcısı Emir Fahd bin Abdullah, Emir Türki bin Nasır, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed,

Gözaltındaki Suudi prensleri otelin lobisinde yatırdılar

Kraliyet Mahkemesi'nin eski şefi Halid Tuwaijri, eski Maliye Bakanı İbrahim El-Assaf, Suudi Arabistan İletişim Şirketleri eski başkanı Suud El-Dawish, Suudi Arabistan Havayolları eski başkanı Halid el-Malham, Kraliyet kutlamaları ve organizasyonu eski şefi Muhammed El-Tobaishi ve iş adamları; El Velid Al-İbrahim, Salih Kamil, Abdullah Salih Kamil, Muhammed Hüseyin El-Hamudi, Bakr bin Ladin.

Gözaltındaki Suudi prensleri otelin lobisinde yatırdılar

Suudi Arabistan’ın en büyük medya patronu olan Prens Valid bin Talal'da tutuklular arasında.

Gözaltındaki Suudi prensleri otelin lobisinde yatırdılar

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