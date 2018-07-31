taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.625
USD
4,8998
EURO
5,7392
ALTIN
191,68
PETR
75,1700

Graves hastalığı nedir

Graves hastalığı; bir hipertiroidi durumu olarak öne çıkan bu rahatsızlık tiroid bezinin fazla çalışmasıyla ortaya çıkar.

  1. Haberler
  2. Sağlık

‘Zehirli guatr’ olarak da sık sık öne çıkan Graves rahatsızlığı; ağır stresler, kazalar, hastalıklar ve bazı ilaçların kullanımı ile ilgili de görülebilir.

Graves hastalığı nedir

BAZI ŞİKAYETLER YAŞANIR

Bu rahatsızlık guatr, göz ve deri belirtileri ile kendini gösterir. Ayrıca çarpıntı, terleme, kilo kaybı, canlı bakış, gözde büyüme gibi şikayetler de görülür.

Kişi bu hastalıkta yemek yese de kilo kaybı yaşar. Sıcağa tahammülsüzlük, ellerde titreme, saçlarda dökülme, cildin terli ve nemli olması, ishal, kadın hastalarda adet düzensizliği, cinsel istekte azalma gibi durumlar da yaşanabilir.

Graves hastalığı nedir

KAN TESTİ YAPILMALI

Bu rahatsızlık bazı kan testleri ile birlikte netlik kazanır. Genellikle T3,T4 değerleri yüksek, TSH hormon değeri ise düşük saptanır.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şemsiye nasıl kullanılır

Şemsiye nasıl kullanılır

14
Peynir ve karpuzun müthiş uyumu: Çöp şiş karpuz

Peynir ve karpuzun müthiş uyumu: Çöp şiş karpuz

2
Kolajen nedir

Kolajen nedir

1
Balon balığı neden tehlikelidir

Balon balığı neden tehlikelidir

5
Aziz Elmo Ateşi veya Gemici Nuru nedir

Aziz Elmo Ateşi veya Gemici Nuru nedir

1
Depersonalizasyon bozukluğu nedir

Depersonalizasyon bozukluğu nedir

3
Dijital fotoğraf makinesi bakımı nasıl yapılır

Dijital fotoğraf makinesi bakımı nasıl yapılır

1