Graves hastalığı nedir

‘Zehirli guatr’ olarak da sık sık öne çıkan Graves rahatsızlığı; ağır stresler, kazalar, hastalıklar ve bazı ilaçların kullanımı ile ilgili de görülebilir.

BAZI ŞİKAYETLER YAŞANIR

Bu rahatsızlık guatr, göz ve deri belirtileri ile kendini gösterir. Ayrıca çarpıntı, terleme, kilo kaybı, canlı bakış, gözde büyüme gibi şikayetler de görülür.

Kişi bu hastalıkta yemek yese de kilo kaybı yaşar. Sıcağa tahammülsüzlük, ellerde titreme, saçlarda dökülme, cildin terli ve nemli olması, ishal, kadın hastalarda adet düzensizliği, cinsel istekte azalma gibi durumlar da yaşanabilir.

KAN TESTİ YAPILMALI

Bu rahatsızlık bazı kan testleri ile birlikte netlik kazanır. Genellikle T3,T4 değerleri yüksek, TSH hormon değeri ise düşük saptanır.