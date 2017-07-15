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GSM operatörlerinden ücretsiz wifi hizmeti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, GSM operatörlerinin belirlenen yerlerde ücretsiz wifi hizmeti sağlayacak.

15.07.2017 - 15:08
  1. Haberler
  2. Teknoloji

gsm

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, yazılı açıklamasında, operatörlerce 22 ilde BTK tarafından belirlenen noktalarda mobil istasyonlar vasıtasıyla vatandaşlara ücretsiz wifi hizmeti verileceğini ifade etti.

"İLETİŞİM KESİNTİSİZ VE KALİTELİ OLARAK SÜRECEK"

İletişimin 15 Temmuz 2016'da bugünkü gibi kesintisiz devam ettiğini anımsatan Sayan, "Biz iletişim dünyasının fertleri olarak, görevlerimizin bilinci içindeyiz. Kesintisiz ve kaliteli iletişim hizmeti sunmak yolunda gece gündüz demeden çalışmalı ve dünyada öncüler arasındaki yerimizi almalıyız." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE GENELİNDE 127 İSTASYONLA HİZMET VERİLECEK

Sayan, söz konusu hizmetin, operatörlerce ücretsiz verileceğinin tüm abonelere SMS ile bildirileceğini belirterek, Ankara Kızılay ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi önemli noktaların yanı sıra Türkiye genelinde toplamda 127 mobil istasyon ve 329 access point ile hizmet verileceğini bildirdi.

TURKCELL'İN 51, TÜRK TELEKOM'UN 37, VODAFONE'UN 39 İSTASYONU HİZMET VERECEK

Türkiye genelinde Turkcell'in 51 mobil istasyon ve 184 access point, Türk Telekom'un 37 mobil istasyon ve 124 access point, Vodafone'un 39 mobil istasyon ve 21 access point ile vatandaşlara ücretsiz wifi hizmeti vereceğini ifade eden Sayan, operatörlerin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla abonelerine ücretsiz konuşma, mesajlaşma ve internet paketi de hediye edeceğini kaydetti.

ABONELERE ÜCRETSİZ KONUŞMA, İNTERNET SAĞLANDI

Sayan, bu kapsamda, Turkcell'in her yöne 500 dakika, bin SMS, 1 gigabayt internet ve BiP'ten yapılan aramalarda geçerli her yöne bin dakika, Vodafone'un şebeke içi 600 dakika, şebeke içi bin SMS, 1 gigabayt internet, Türk Telekom'un sabit ev ile iş telefonları arasında ve ankesörlü telefon ev ile iş telefonları arasında sınırsız görüşme, Avea'nın her yöne bin dakika, şebeke içi sınırsız dakika, her yöne 5 bin SMS hediye edeceği bilgisini verdi.

Başkan Sayan, TTNet'in, internet kullanımlarını Adil Kullanım Noktası’na (AKN) dahil etmeyeceğini ve AKN aşımları sebebiyle hız düşümü yaşayan abonelerin hızlarını, mevcut paket hızlarına yükselteceğini ifade etti.

Bu arada, "kabloTV giriş paket", "temel paket" ve "üst paket" tarifelerindeki müşterilere, 00:01-23:59 saatlerinde tüm kanallar şifresiz sunulacak.

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