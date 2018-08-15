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Guardian'dan Brunson krizine ilişkin haber

İngiliz The Guardian gazetesi, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında NATO zirvesi sırasında yapılan görüşmede bir yanlış anlaşılma yaşandığını ve krizin bu nedenle büyüdüğünü iddia etti.

Haber Merkezi | 15.08.2018 - 08:12..
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İngiliz gazetenin haberinde, Mike Pence'in, rahip Brunson konusunda devreye girmesinin de krizi tırmandırıcı bir etki yaptığı ifade edildi.

Gazetede Martin Chulov imzasıyla yayınlanan ve 'Ankara'daki karar mercilerine yakın bir Türk gözlemciye' dayandırılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay yapılan NATO zirvesinde bir araya gelerek konuyla ilgili fikir alış verişinde bulundu. Ancak iki lider arasındaki konuşma ABD Başkanı Trump tarafından yanlış anlaşıldı.

Guardian'dan Brunson krizine ilişkin haber

ORTALIĞI PENCE KARIŞTIRDI

İddiaya göre, iki liderin görüşmesinin ardından Trump, İsrail'de tutuklu bulunan Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasının ardından Brunson'ın serbest bırakılacağı konusunda bir anlaşma yaptığına inandı. Erdoğan ise ABD'li rahibin ev hapsine alınmasını onayladığını düşündü.

Haberde görüşme sırasında sadece iki liderin ve bir de çevirmenin bulunduğu belirtilirken, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in devreye girmesinin ardından krizin büyüdüğü öne sürüldü. Pence'in meseleyi Trump'ın evanjelik tabandan aydığı oyla ilişkili olarak değerlendirdiği ve ara seçimler nedeniyle harekete geçtiği belirtildi.

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