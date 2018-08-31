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Gül Sunal'ın duygulandıran paylaşımı

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

Haber Merkezi | 31.08.2018 - 07:20..
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Gül Sunal, sosyal medyada geçmiş anıların yeniden paylaşıldığı perşembe gününü kızı Ezo'nun doğumundan üç ay önce çekilen bir aile pozuna ayırdı.

Gül Sunal'ın duygulandıran paylaşımı

"3 AY SONRA EZO ARAMIZA KATILDI"

Sunal, eşi Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal ile çekilen fotoğrafı "Bu fotoğrafın çekildiği günden 3 ay sonra Ezo’nun aramıza katılmasıyla dört kişi olduk" notuyla paylaştı. Sunal'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Fotoğraftaki Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'a sevgi dolu bakışı tüm takipçilerin dikkatini çekti.

2 ÇOCUKLARI VAR

Kemal Sunal ile Gül Sunal, 1974 yılında evlendi. Çiftin Ali adında bir oğlu ve Ezo adında bir kızı bulunuyor.

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