Gülben Ergen: Beni öldürmek istediler

Şarkıcı Gülben Ergen, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Ergen, samimi açıklamalarda bulundu.

İşte satır başları...

"Güçlü bir kadınım. Haklıysan kendini savunmaya ihtiyaç duymazsın. Ölünceye kadar 'lanet olsun' kelimesini kullanmayacağım. Bu mesleğin zorlukları var konserler gündem gibi. Yalan haberleri kabul edebilirim ama asla hakkımda yazılan senaryoları kabul etmem. Hiçbirimiz masum değiliz, bedeli de bu değil.

"KİN TUTMAM"

Nefesimin kesildiği zamanlar oldu. 11 kişiyle mücadele ettim, devrildiğim zamanlar da oldu. Yıllar önce de tatsızlıklar yaşadım ama her kavgadan hep daha güçlü çıktım. Benden yeni bir ben çıkardılar. Kendimi daha güçlü ve iyi hissettiğim için bu programa katıldım. Kin tutmayı sevmeyen birisiyim. Hayattan aldığım en büyük ders şükretmek. Çok güçlü bir büyü olduğunu düşünüyorum. Ve şunu anladım; 'Bana benden fayda var'. En son 'İnfilak' şarkım için ağladım. Geçen gün 'Şule İle Vitrindekiler' programında duygulandım ve ağladım. Kalp kırmamaya çok dikkat ederim. Kırgın ve kızgın olduğum herkese çok güzel temennilerim var.

Şarkıcı Gülben Ergen-FOTO GALERİ

"BUNLAR İNSANI ÇİRKİNLEŞTİRİR"

Sinirleneceğim insanlarla artık görüşmüyorum. Kötülük, mutsuzluk ve başarısızlık insanı çirkinleştirir. Beni sevenler bana yetiyor. Bizim sektör çok kalabalık, evde de üç çocuk, onlarla yanlız hissetmiyorum.

"BENİ NEDEN ÖLDÜRMEK İSTEDİLER ?"

Ahmet Kural-Sıla olayında Sıla'ya ilk destek olanlardanım. Ben de bir ara adliyede yaşıyordum. 26 kere gittim adliyeye gizli saklı. Samimiyete ve göz bebeklerine bakan bir insanım. 11 kişiye daha fazla kişi eklenecek. Açtığım davalar sonucu ceza alacak daha çok kişi var. En büyük düşmanlarım kadınlar oldu hep. Beni sevmeyenler Whatsapp grubu kurmuş. Beni neden öldürmek istediler? Ben onlara ne yaptım?





"ZOR DURUMDA OLANI ARARIM"

Arda Turan ve Berkay olayında da Aslıhan Doğan'ı aradım. Çünkü Aslıhan hamileydi. Çok zor bir dönemdi. Demet Akalın'a da kırgındım. Boşanma haberini duyunca çok üzüldüm. Demet'ten boşanma haberini alınca çılgına döndüm. Çok tatlı ailelerdi. Hira benim elime doğdu. Sonra Deniz Seki'yle birlikte gecelere aktık. Orada bir kadın dayanışması var.

"İYİ Kİ MUSTAFA ERDOĞAN'LA EVLENDİM"

Kendimi en iyi hissettiğim yer annemin yanı. Annemi de çok üzdüler. Abisiz ve babasız büyümek çok zor. Ne babam ne de abim şu anki Gülben Ergen'i göremediler. 'Dadı' dizisi hayatımda önemli bir dönemdir. Orası bir durak noktası gibi. Doğuma girerken babam ve abim keşke görselerdi. Sinem Kobal anne olursa çocuğuna dadılık yaparım. Kenan Işık artık evde. Eşi haklı olarak onu göstermek istemiyor.

"SİNEM'İN DADISI OLURUM"

Fazla tahammülü yüksek bir anneyim. Sınırları olan bir anneyim aslında, bizim evde birbirinin canı yakmak yasak, yalan söylemek yasak. Üç oğlum da birbirinden farklı. Çocuklarım gerçekten magazinle büyümedi. Aşk konusunda başarısızım. Evlatlarımın yüzünün parlamasının sebebi aşk evliliği yapmamdır. Biz çok güzel evlendik, çok güzel boşandık. Tabii ki ayrılabiliriz. Eski yaptığım açıklamaları kadınsı bir hisle söylemişim. İyi ki Mustafa Erdoğan'la evlendim, iyi ki de boşandım. Aşka kapılarımı kapatmadım."