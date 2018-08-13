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Gülben Ergen sevgilisiyle tatilde

Gülben Ergen ve Burak Törer çifti önceki gün Gündoğan’da bir otelin iskelesinde görüntülendi.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 09:23..
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Yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmeyen ve her yaptıkları olay olan Gülben Ergen ve Burak Törer çifti önceki gün Gündoğan’da bir otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.

GÜLBEN'İ BEKLEDİ

Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre sabah erken saatlerde yalnız başına iskeleye inen Törer, çok uzun bir süre bir arkadaşı ile birlikte Ergen’in gelmesini bekledi.

DENİZE GİRMEYİP ODALARINA GEÇTİLER

Saatler sonra sevgilisi Törer’in yanına gelen Ergen, şezlonglarda oturup bol bol güneşlendi. Gün içinde hiç denize girmeyen ikili, güneşlenip tekrar evlerinin yolunu tuttu.

Gülben Ergen sevgilisiyle tatilde

Gülben Ergen sevgilisiyle tatilde

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