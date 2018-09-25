Gülben Ergen ve Burak Törer ayrıldı

Burak Törer, Gülben Ergen'e gönderdiği Whatsapp mesajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak ayrıldıklarını duyurdu. Her fırsatta mutluluk pozları veren, birbirlerine şiirler okuyan sevgililerin neden ilişkilerine son verdiği henüz bilinmiyor.

"TEŞEKKÜRLER SEVGİLİM"

Mesajında Gülben Ergen'e teşekkür eden Törer, "Bundan sonra dostlukla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Gülben Ergen de, "Ben de sana teşekkür ederim" diyerek sosyal medyadan yanıt verdi.

Gülben Ergen, adının aşk dedikodularına karıştığı Burak Törer’le ilgili iddiaları konserinde 'Evet aşığım' diyerek doğrulayarak şunları demişti, "Güzel düşünüyorum. İyiyim ve mutluyum"