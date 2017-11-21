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Gülşen dolgu haberlerine sitem etti

Şarkıcı Gülşen dudaklarına dolgu yaptığı haberleri karşısında sessizliğini bozdu.

21.11.2017 - 20:49
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Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşımda bulunan Gülşen'in dudaklarındaki değişim takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Dudaklarına dolgu yaptırdığı yönündeki iddialara ise Gülşen isyan etti.

CEVAP VERMEZDİM AMA ARTIK ANNEYİM

Gülşen sosyal medya hesabından dolgu iddialarına şöyle cevap verdi:

"Tabii ki istesem yaptırırım kime hesap vereceğim? Ayrıca normal zamanda yapılsaydı bu haber, bu kadar umursamaz cevap vermezdim. Ama anne olunca konu başka. Emziren bir anne olarak başım ağrısa ağrı kesici bile içemezken dolgu yaptırmayacağım aşikar. O kadar da şuursuz değilim çok şükür. Şu an yurt dışındayım. Haberi yapanları Demet'e havale ediyorum"

Gülşen dolgu haberlerine sitem etti

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