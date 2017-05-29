Gülşen'e 600 bin TL'lik doğum hediyesi

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce’nin nişan yüzüğünün bir benzeri artık Gülşen’in de parmağını süslüyor. Müzisyen Jay-Z, 2007 yılında Beyonce’ye üzerinde 18 karat pırlanta olan 5 milyon değerinde bir yüzükle evlenme teklif etmişti. Demet Akalın da geçen yıl o yüzüğün bir benzerini yaptırmış ve bu pahalı takıyla uzun süre gündemden düşmemişti.

600 BİN TL'LİK YÜZÜK

Gülşen de geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında bir fotoğraf paylaştı. O karede en dikkat çeken detay, parmağındaki pırlanta yüzüktü. 11 Ocak’ta oğlu Azur Benan’ı dünyaya getiren Gülşen’e yüzüğü eşi Ozan Çolakoğlu’nun hediye ettiği ortaya çıktı.

Ünlü popçuya büyük bir hediye vermek için kesenin ağzını açan Çolakoğlu’nun yüzüğe 600 bin TL ödediği öğrenildi.