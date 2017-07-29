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Gümrük polisi kaçak iPhone 8 yakaladı

Plastik hammaddesi olarak gümrüğe beyan edilen 20 telefon arasında henüz piyasaya çıkmamış olan iPhone 8 de var.

29.07.2017 - 11:31
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Gümrük polisi kaçak iPhone 8 yakaladı

İstanbul üzerinden Almanya'ya transit olarak gönderilmek üzere Hong Kong'dan getirildiği ve Kargo Gümrük Müdürlüğü'ne "polipropilen granül" (plastik hammaddesi) cinsi eşya olarak beyan edilen paletlerden yaklaşık kaçak telefon çıktı.

Gümrük polisi kaçak iPhone 8 yakaladı

ŞÜPHE ÜZERİNE X-RAY KONTROLÜ YAPILDI

Hong Kong'dan getirilen telefonların, görevli gümrük ambar memuru ve muhafaza memurunun Almanya'ya transit edilmesi gereken eşyanın, farklı bir yere nakledilmeye çalışıldığını farketmesi üzerine, paletler x-ray kontrolüne alındı.

X-ray kontrolünde paletlerin içinde cep telefonu ve aksesuarı olduğunun anlaşıldı ve transit kargo gümrük gözetimine alınarak tam muayene işlemi yapıldı.

Gümrük polisi kaçak iPhone 8 yakaladı VİDEO

YAKLAŞIK 20 BİN CEP TELEFONU

Konuyla ilgili İstanbul Gümrük Muhafaza ve Kaçak İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan kapsamlı inceleme ve soruşturma sonucunda, plastik hammaddesi olarak gümrüğe beyan edilen transit eşyasının İstanbul Başakşehir'de bir depoya götürülmek üzere sahte belgelerle geçici depolama yerinden çıkarılmaya çalışıldığı anlaşıldı. İki palette piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan, değişik marka ve modellerde toplamda 19.572 adet cep telefonu, 180 adet kulaklık, 3572 adet batarya, bin adet cep telefonu kapağı tespit edildi. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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