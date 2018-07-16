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Gün doğumunu Zeugma'da karşıladılar

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Zeugma Antik Kenti'nde güneşin doğuşu izlendi.

AA | 16.07.2018 - 10:33..
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Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Nizip ilçesine 10 kilometre mesafedeki Belkıs Mahallesi yakınlarında bulunan, milattan önce 2'nci ve 3'üncü yüzyıllara tarihlenen muhteşem mozaiklerle süslenmiş Roma evlerini bünyesinde barındıran Zeugma Antik Kenti'nin ziyaretçi sayısını artırmak için çalışma başlattı.

Gün doğumunu Zeugma'da karşıladılar

GÜNEŞİN DOĞUŞU İZLENDİ

Fırat Nehri'nin kıyısında yer alan ve Çingene kızı mozaiğiyle ünlenen Zeugma Antik Kenti'ne ziyaretçi ilgisini artırmak için başlatılan çalışmalar kapsamında, 20 kişilik grup, antik kentte güneşin doğuşunu izledi.

Sabaha karşı antik kentin üst taraflarında bulunan höyüğe tırmanan grup, burada eşsiz güzellikte bir manzara eşliğinde gün doğumuna tanıklık etti, fotoğraf çekti.

İl Kültür Turizm Müdürü Bülent Öztürk, gezi sayesinde Zeugma’da muhteşem bir şekilde güneşin doğuşuna şahit olduklarını belirtti.

Gün doğumunu Zeugma'da karşıladılar

KARŞILAMA MERKEZLERİ YAPILIYOR

Bülent Öztürl, "Bu güzellikleri insanlarımıza yaşatmak için çok güzel ve yerinde projelerimiz var. Tanıtım rehberlerimiz, yürüyüş yollarımız, seyir teraslarımız olacak. Bizim buradaki amacımız nasıl ki Gaziantep merkezde bulunan Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi açısından çok iyi bir durumdaysa burayı da ayrı duruma getirmek. Zeugma'yı ziyaret edecek yerli ve yabancı misafirlerimiz için karşılama merkezimizi de yapıyoruz. Bu çalışmamızı eylül ayına kadar bitireceğiz. Çalışmanın sonunda insanlarımız daha rahat bir şekilde Zeugma'ya gelerek hem buradaki gün doğumunu seyredebilecekler hem de kazılarda çıkan eserleri rahatlıkla görme imkanına sahip olacaklar." dedi.

Gün doğumunu Zeugma'da karşıladılar

KAZI YAPILDI

Bu arada Dionysos ve Danae evlerini ziyaret eden gruptakiler, buradaki çalışmalarla ilgili bilgi alarak 20 bin dönüm üzerine kurulu Zeugma Antik Kenti'nde Mousalar Evi olarak adlandırılan Roma villasında ekiple kazı yaptı.

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