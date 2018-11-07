Günel Zeynalova altına yatırım yapıyor

Şarkıcı Günel Zeynalova'nın aksesuar olarak boynuna Reşat Altın takması dikkatlerden kaçmadı. Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden Zeynalova, "Altını çok sevdiğim için bütün yatırımımı altına yaptım" dedi.

BİRCE AKALAY'A BENZETİLDİ

Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Günel Zeynalova'yı yeni görüntüsü nedeniyle bazı hayranları oyuncu Birce Akalay'a benzetmişti.

Şarkıcı, ''Sadece burun estetiği yaptırdım. Birce Akalay'a benzemek için çaba göstermedim. Ayrıca Birce Akalay'a benzemek güzel. Sonuçta güzel bir kadın'' demişti.

"KIZLAR EVLENİNCE KAŞ ALDIRIR"

Türk televizyonlarında gözükmeye başladığı ilk yıllarda alınmamış kaşları ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, bunun nedenini 'Azerbaycan’da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' diye açıklamıştı.