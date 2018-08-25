Günün tartışma konusu: Soğanlı/Soğansız Menemen

Hemen herkesin bildiği ve Türk mutfağının en pratik lezzeti olan menemen, bugün hiç olmadığı kadar popüler hale geldi. Sebebi ise dünyaca tanınan lezzet ustası Vedat Milor'un bir sorusu.

Milor'un Twitter'da sorduğu, "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" sorusuyla yaptığı ankete 21 saatte 397 bin kişi katıldı. Sonuç mu? 'Soğanlı' diyenler % 51, 'soğansız' olur diyenler % 49 çıktı.

YÜZDE 51 SOĞANLI 49 SOĞANSIZ

Milor'un bu sorusu adeta sosyal medyayı ikiye böldü. Bir tarafta menemen severleri Milor'un sorusuna soğanlı derken, diğer taraftakiler ise farklı argümanlar ile menemenin soğansız yapıldığını savundu.

24 saat ile sınırlanan ankete 21 saat içinde 370 bin 441 kişiden yanıt geldi. 10 binin üzerinde beğeni ve 5 binin üzerinde RT alan ankete katılanların ise % 51'i 'soğanlı', % 49'u ise 'soğansız' tercihinde bulundu. Başka bir ifadeyle iki kişiden biri menemeni soğanlı, diğeri ise soğansız sevdiğini söyledi.