taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6435
Euro
6.49805
Altın
1225.91
Borsa
96454.57
Gram Altın
222.489

Güvercinine karşılık otomobil teklifini reddetti

Adıyaman'da kuşsever Erkan Türkoğlu, 'Kral' adını verdiği Kürenk ırkı güvercinine karşılık otomobil teklifini reddetti. Türkoğlu, 'Kral'a 100 bin lira istiyor.

DHA | 21.10.2018 - 18:18..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Kuşsever Mehmet Kara, Erkan Türkoğlu'nun beslediği 2.5 yaşındaki 'Kral' adını verdiği Kürenk ırkı güvercine karşılık 40 bin lira değerindeki otomobilini vermek istedi.

"ÇOCUĞUM GİBİ"

Adıyaman Kuş Sevenler Derneği Başkanı Nizamettin Fidancı'nın aracılık etmesiyle Erkan Türkoğlu, güvercini otomobil karşılığında Mehmet Kara'ya sattı.

Ancak eve döndüğünde hayvan sevgisi ağır basan Türkoğlu, otomobili iade ederek güvercinini yeniden aldı. 'Kral'a 100 bin lira değer biçen Türkoğlu, "İnsanların çeşitli hobileri var, bizim hobimiz de bu. Adıyaman genelinde 100'e yakın arkadaşız. İlkokuldan beri besliyoruz, biz kuşları. Bu bizim evladımız gibi. Adıyaman'da doğdu, dışarı illerden çok çeşitli arkadaşlar geldi. Büyük paralar veren oldu, teklif eden oldu biz vermedik. Geçen bir arkadaş talip olmuş, onun bir arabası var, anahtarı verdi. Ancak sevgim ağır bastı, gidip geri aldım. Tabi ben 100 bin değerinde görüyorum ama belki 100 bin liraya da vermem. Bu bir sevgi, çocuğumuz gibi bir şey. Alıp satmak hoşumuza gitmiyor" dedi.Güvercinine karşılık otomobil teklifini reddetti

"YİNE ALIRIM"

Adıyaman Kuş Sevenler Derneği Başkanı Nizamettin Fidancı ise 'Kral'ın satılması için aracılık ettiğini anlatarak, "Geçenlerde aracılık ettim. Ancak kuşu, sahibi Erkan Türkoğlu'na yeniden teslim ettik. O arada bizlere de kendini sevdirmek için keçi sözü verdi" diye konuştu.

'Kral'a karşılık otomobilini vermek isteyen Mehmet Kara da "Güvercinlere 6- 7 aydır merak sardım. Erkan kardeşimin kuşuna talip olduk, arabayı teklif ettim. Ancak olmadı. Güle güle beslesin, verirse yine almayı düşünüyorum" diye konuştu.

Güvercinine karşılık otomobil teklifini reddetti

Güvercinine karşılık otomobil teklifini reddetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berna Yılmaz oğlunun intiharından aylar sonra konuştu

Berna Yılmaz oğlunun intiharından aylar sonra konuştu

117
Fatih Altaylı hakaret ettiği polisten özür diledi

Fatih Altaylı hakaret ettiği polisten özür diledi

364
Kartal'da skandal asfalt çalışması

Kartal'da skandal asfalt çalışması

328
Trafikte savcıyla 4 saniyeliğine tartışan kişi tutuklandı

Trafikte savcıyla 4 saniyeliğine tartışan kişi tutuklandı

1064
Bakan Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapanları tespit ettik

Bakan Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapanları tespit ettik

390
Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler

Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler

161
Doğu Perinçek: Ateist değil Müslümanım

Doğu Perinçek: Ateist değil Müslümanım

187
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM