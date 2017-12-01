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Güzellik başa bela olmasın

Güzelleşmek uğruna kullanılan pek çok kozmetikte olduğu gibi saç boyaları da zararlı bir takım maddeler içeriyor. Bu maddeler mesane, karaciğer ve beyin kanserine yol açabiliyor.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 16:20..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre özellikle saç boyalarının içerisinde yer alan bir takım kimyasallar, kullanıcılarına zarar veriyor. Buna göre saç boyalarının içerisindeki bu maddeler, saç derisi tarafından emilip ileride mesane, karaciğer ve beyin kanserine yol açabiliyor.

Güzellik başa bela olmasın

BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİ YASAKLADI

İngiltere’de yapılan bir çalışmada, saçlarını yılda yaklaşık 12 defa boyayan kadınların, hiç boyamayanlara oranla mesane kanserine yakalanma oranları 2 kat daha fazla. Amerika’da yapılan araştırmalardaki uzmanların görüşü de, boyalarda kullanılan kimyasalların zararlı olduğu yönünde. Birçok Avrupa ülkesinde ise boyalarda kullanılan bir takım zararlı kimyasallar yasaklandı.

Güzellik başa bela olmasın

ARKA KISMINDAKİ YAZIYI OKUMADAN GEÇMEYİN

Uzmanlar, kullanılan boyanın kimyasal içerip içermediğini belirten bazı önemli detayların olduğunu ve bunlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle organik boyaların arka kısmında BDIH (kontrol edilmiş doğal kozmetik) yazısının mutlaka bulunması gerektiğini aktaran uzmanlar, zararlı kimyasalları içerin boyalardan uzak durulması gerektiğini belirtiyor.

Güzellik başa bela olmasın

EVDE KINA İLE RENK VERİN

“Güzellik uğruna vücudunuza zarar vermek yerine, piyasadan temin ettiğiniz ürünlerin etiketlerini inceleyip, doğal olduğunu belirten BDIH yazısını gördüğünüz ürünleri alarak, evde ise kına gibi doğal renk verici hatta saçı besleyici özellikte bir takım doğal bitkilerden elde edilmiş yöntemlerle saçınızı boyayabilirsiniz” önerisinde bulunan uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için doğallığın önemine dikkat çekiyor. Saç boyasının kullanım şekli ve sonrasındaki aşamalara da değinen uzmanlar, saç boyalarının içerisindeki bazı kimyasal maddelerin saç derisi tarafından emilip ileride mesane, karaciğer ve beyin kanserine yol açabileceğini söylüyor.

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