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Güzellik yarışmasının birincisinin tacı geri alınacak

Ukrayna Güzellik Yarışması’nın birincisi Veronika Didusenko, daha önce evlenip boşandığı ve bir çocuğu olduğu için yarışmadan diskalifiye edildi.

Haber Merkezi | 26.09.2018 - 15:57..
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Ukrayna Güzellik Yarışması'nda geçen hafta birinci olan Veronika Didusenko'nun daha önce evlenip boşandığı ve 4 yaşında bir oğlu olduğu ortaya çıktı. Yarışma yönetimi, hem Ukrayna'daki yarışma hem de Dünya Güzellik Yarışması kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle Didusenko'yu diskalifiye etti.

TACI VERMEYİ REDDETTİ

Yarışma İcra Direktörü Viktoria Kiose "Bu talihsiz bir olay, sözleşmeyi imzaladı, şartlara onay verdi. Bize yalan söyleyip kuralları ihlal ettiği için onu diskalifiye ettik" dedi. Kiose, bu durumun Ukrayna'nın Dünya Güzellik Yarışması'ndan diskalifiye edilmesine yol açabileceğini ifade etti. Ancak sosyal medyadaki hayranları ve iş adamı sevgilisi Gennadiy Kuroçka'nın desteğini alan Didusenko Ukraynalı güzel tacını vermeyi reddetti.

Erkek arkadaşı Kuroçka sosyal medyadan ‘çağdışılık' ve ‘ayrımcılık' olduğunu belirttiği bu durumla mücadele edeceğini yazdı.

TACIN YENİ SAHİBİ PAZAR BELLİ OLACAK

Diğer yandan organizatörler Didusenko'dan 10 bin dolarlık para ödülünü alacaklarını, ancak masrafları geri ödemesini talep etmeyeceklerini, tacın yeni sahibinin de bu hafta pazar günü açıklanacağını duyurdu.

Güzellik yarışmasının birincisinin tacı geri alınacak

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