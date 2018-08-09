Hababam Sınıfı Müzesi açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hababam Sınıfı'nın beş nesli etkileyen ve bundan sonra da gelecek nesillerde etkisi devam edecek muhteşem bir eser olduğunu söyledi.

"BÜYÜK BİR SİNEMA ESERİ"

Çocukluğunun ve gençliğinin Hababam Sınıfı ile geçtiğini anlatan Menderes Türel, "Filmlerde oynamış oyuncuları da burada görünce, canlı bir müze olduğunu bir daha idrak ettim. Hababam Sınıfı, Türk sinemasının muhteşem eserlerinden birisi. Çünkü, içerisinde toplumun bütün kesimleri kendisinden bir şey buluyor. Büyük bir sinema eseri." dedi.

"HATIRALARINI YAŞAMAK İSTEDİK"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Antalya'da hem sinemaya vurgu yapmak hem Yeşilçam'ın hatıralarını yaşatmak hem de Yeşilçam'ın bize bizi anlatan en önemli filmlerinden olan Hababam Sınıfı serisinin üzerinde, milletimizin yıllar içinde biriktirdiği hatırayı tekrar milletimize, sanatseverlere iade etme düşüncesiyle bu müzeyi kurduk." ifadelerini kullandı.

"MUTLULUĞUMUZ SONSUZ"

Hababam Sınıfı serisinde Boncuk karakterini canlandıran Ergün Sözen de eserin tarihi özelliğe sahip bir film olduğunun altını çizerek, "Umarım böyle güzel müzelerle tüm Türkiye genelinde Türk sinemasını yaşatarak devam edecek. O bakımdan mutluluğumuz sonsuz." dedi.

Mutluluğunu dile getiren oyunculardan Eyüp Güçmen ise müzeden çok etkilendiğini vurgulayarak, herkesin burayı ziyaret etmesini umduğunu kaydetti.



