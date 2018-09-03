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Hababam Sınıfı'na oyuncu aranıyor

Önümüzdeki yıl vizyona girmesi planlanan filmin öğrenci kadrosu, ilk filmde olduğu gibi yine ilanla bulunacak.

Haber Merkezi | 03.09.2018 - 12:49..
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Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan ve 1975 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde beyazperdeye yansıyan Hababam Sınıfı yeniden çekilecek.

Senaryosu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey tarafından kaleme alınan yeni Hababam'ın yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturacak. Hann Media'nın yapımcılığında ön hazırlık süreci tamamlanan Hababam Sınıfı sınıfı için yüksek bir bütçe ayrılacak.

Hababam Sınıfı'na oyuncu aranıyor

İLANLA ALINACAK

Çekimleri 6 haftada tamamlanması ve 2019'da vizyona girmesi planlanan filmin öğrenci kadrosu, ilk filmde olduğu gibi yine ilanla bulunacak. Oyuncu başvuruları bu hafta başlayacak "Hababam Sınıfı"nın ilanları bu kez internetten verilecek.

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