Habur'a alternatif sınır kapısının görüntüleri

Bağdat yönetimi, Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi'den oluşan ortak güçlerin 16 Ekim tarihinde Kerkük başta olmak üzere peşmergenin elinde tuttuğu tartışmalı bölgelere düzenlediği operasyon sonucu birçok bölgede tam kontrolü sağladı.

OVACIK BÖLGESİNE YAKLAŞILDI

Musul'un batısı ve kuzeybatısında da ciddi ilerlemeler sağlayan Irak güçleri, Suriye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki gayriresmi sınır kapısı "Fişhabur" ile Türkiye ve Irak arasında yeni bir hudut kapısı açılması planlanan Ovaköy bölgesine çok yaklaştı.

Irak güçleri, 16 Ekim öncesi Ovaköy'den yaklaşık 95 kilometre mesafede yer alan, Musul'un kuzeybatısındaki Telafer-Zummar-Musul yolunda konuşlanıyordu.

Operasyon sonrasında ise söz konusu güçler birkaç gün içerisinde 55 kilometrelik hızlı bir ilerleme kaydederek Ovaköy'e olan mesafeyi 40 kilometreye kadar düşürdü. Irak merkezi hükümetine bağlı güçler şu anda Dicle Nehri'nin hemen batısındaki Zummar kasabasının Ayn Uvays köyünde bekleyişini sürdürüyor.

AA EKİBİ GÖRÜNTÜLEDİ

Türkiye ve IKBY arasındaki Habur Sınır Kapısı'na alternatif olarak inşa edilmesi planlanan Ovaköy'ün Irak tarafı AA ekibince görüntülendi. Şırnak'ın Silopi ilçesinin karşısındaki, Irak'ın Duhok kentinin Zaho ilçesi sınırlarında bulunan sınır kapısı inşa edilecek alan şu anda peşmerge güçlerinin denetiminde.

Peşmerge güçleri söz konusu bölgeyi 1991 yılından bu yana elinde tutuyor ve burası tartışmalı bölgeler arasında da yer almıyor. Ovaköy, Irak-Suriye sınırındaki Fişhabur'dan ise yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alıyor.