taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.015
Euro
6.9067
Altın
1184.93
Borsa
88734.76

Hacı adayları Arafat yolunda fırtınaya yakalandı

Mekke’den vakfe için Arafat’a doğru yola çıkan hacı adayları meydana gelen kum fırtınası sonucu zor anlar yaşadı.

İHA | 19.08.2018 - 21:34..
  1. Haberler
  2. Dünya

Saatteki hızı yer yer 90 km ulaşan fırtına beraberinde kum zerreciklerini de getirince Mekke şehri kum fırtınasına teslim oldu. Sabahtan başlayan Arafat’a nakiller akşam saatine kalanlar için zor hale geldi. Arafat’ta da akşam saatlerinde yağış başladı.

Hacı adayları Arafat yolunda fırtınaya yakalandı

BAZI HACI ADAYLARI HAFİF YARALANDI

Arafat’ta tahsis edilen büyük çadırlar rüzgârdan etkilenirken herhangi bir devrilme hadisesi yaşanmadı. Güvenlik sebebi ile çadırlara verilen elektrik kesildi. Fırtınaya Mina’da yakalanan hacı adaylarının bazıları hafif olarak yaralandı. Fırtınada hafif yaralanan hacı adaylarına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Hacı adayları Arafat yolunda fırtınaya yakalandı

Öte yandan tüm zorluklara rağmen 82 bin 350 Türk hacının 4’te 3’ünün Arafat’a olan ulaşımı sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Hacı adayları Arafat yolunda fırtınaya yakalandı

Mekke şehir merkezinde ise şiddetli rüzgar sebebi ile ağaçlar yan yattı, şehir merkezinde henüz Arafat yolculuğuna çıkmamış hacı adayları otellerine sığındı.

Hacı adayları Arafat yolunda fırtınaya yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gülriz Sururi'den 89'uncu yaşına özel bikinili poz

Gülriz Sururi'den 89'uncu yaşına özel bikinili poz

571
Muharrem İnce Yahudilerden özür diledi

Muharrem İnce Yahudilerden özür diledi

278
İlk özgün helikopterimiz T625

İlk özgün helikopterimiz T625

192
FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın iftira tuzağı

FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın iftira tuzağı

127
Askerlerimizin şehit olmasına sevinen HDP'li

Askerlerimizin şehit olmasına sevinen HDP'li

190
Kılıçdaroğlu: 13 maddeyi belirlememden Erdoğan rahatsız oldu

Kılıçdaroğlu: 13 maddeyi belirlememden Erdoğan rahatsız oldu

397
Fener kötü oynadı diye Malatya başarısız mı sayılacak

Fener kötü oynadı diye Malatya başarısız mı sayılacak

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM