Hacı adayları Arafat yolunda fırtınaya yakalandı

Saatteki hızı yer yer 90 km ulaşan fırtına beraberinde kum zerreciklerini de getirince Mekke şehri kum fırtınasına teslim oldu. Sabahtan başlayan Arafat’a nakiller akşam saatine kalanlar için zor hale geldi. Arafat’ta da akşam saatlerinde yağış başladı.

BAZI HACI ADAYLARI HAFİF YARALANDI

Arafat’ta tahsis edilen büyük çadırlar rüzgârdan etkilenirken herhangi bir devrilme hadisesi yaşanmadı. Güvenlik sebebi ile çadırlara verilen elektrik kesildi. Fırtınaya Mina’da yakalanan hacı adaylarının bazıları hafif olarak yaralandı. Fırtınada hafif yaralanan hacı adaylarına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Öte yandan tüm zorluklara rağmen 82 bin 350 Türk hacının 4’te 3’ünün Arafat’a olan ulaşımı sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Mekke şehir merkezinde ise şiddetli rüzgar sebebi ile ağaçlar yan yattı, şehir merkezinde henüz Arafat yolculuğuna çıkmamış hacı adayları otellerine sığındı.