Hacı Sabancı'nın sevgilisi kavga çıkardı

Zeynep Nazlı Kayı ile sevgilisi Hacı Sabancı, önceki akşam Emirgan'daki bir mekanda eğlendi.

Kayı, oyuncu Demet Özdemir'in masasında oturan genç bir kızın, sevgilisine bakışlarından rahatsız oldu. "Buraya ne bakıyorsun? Önüne baksana!" diye bağırmaya başladı.

BARDAK FIRLATTI

Habertürk'te yer alan habere göre, sinirlerine hakim olamayan sosyetik güzel, kızın masasına bardak fırlattı. Bunun üzerine kız da Kayı'ya bardak attı. Bir anda alevlenen kavgada Sabancı ile Özdemir tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ünlü iş adamı, kavganın ardından sevgilisini alıp mekandan ayrıldı.