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Hadise: Ahmet Kural'la aşk yaşamadım

Hadise, Ahmet Kural ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

Haber Merkezi | 05.11.2018 - 06:49..
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Şarkıcı Hadise, önceki akşam arkadaşlarıyla Yeniköy'deki bir balıkçı çıkışı objektiflere yansıdı.

"AHMET'LE AŞK YAŞADIĞIM YALAN"

Muhabirler ''Ahmet Kural'ın sevgilisi Sıla'ya şiddet uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de Ahmet Kural ile bir dönem aşk yaşamıştınız'' diye sordu. Hadise aşk sözü üzerine bir anda gerildi. Ünlü şarkıcı şunları söyledi: ''Öncelikle belirteyim, o dönem çıkan iddialar yalandı, dedikoduydu. Öyle bir durumumuz hiç olmadı.''

Hadise: Ahmet Kural'la aşk yaşamadım

Hadise ile Ahmet Kural arasındaki aşk iddiaları 2016'da ortaya atıldı. Taraflar aşk iddialarına yönelik sorular karşısında bir yalanlamada bulunmamıştı.

"ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ"

Hadise ''Siz ilişkilerinizde şiddete maruz kaldınız mı?'' sorusuna da şöyle cevap verdi: ''Herkes ilişkisinde sözlü şiddete maruz kalmıştır. Aşkta bazen her şey oluyor. Gurur yapıyoruz, kavga çıkıyor. Ama şiddet kabul edilemez. Her türlüsüne karşıyız. Sıla’ya yapılan konusunda da adalet yerini bulur. Olay yargıya intikal etmiş. Sonuçlarına bakalım.''

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