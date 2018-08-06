Hadise annesini Belçika'ya yolluyor

Annesi Gülnihal Açıkgöz’ün intihara teşebbüs etmesi, ardından bu olayın basına da yansıması nedeniyle zor günler geçiren Hadise, annesini Belçika’ya götürme kararı aldı. Anne Gülnihal Açıkgöz veda mektubunun ortaya çıkmasının ardından özel hayatının ihlal edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurmuştu.

ANNE BELÇİKA'YA GİDİYOR

Hadise’nin Belçika’da annesine psikolojik destek aldıracağı de gelen haberler arasında.

Gülnihal Açıkgöz'ün yazdığı mektuptaki ''Evlatlarım yüzümü güldürmedi'' sözleri dikkat çekmişti.