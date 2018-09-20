Hadise ile ablası sosyal medyada kapıştı

Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün temmuzda intihara teşebbüş etmiş, yazdığı mektuptaki “Evlatlarım yüzümü güldürmedi” sözleri dikkat çekmişti.

Bu olay sonrası Hadise, menajerliğini üstlenen ablası Hülya Açıkgöz ve stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz ile ilişkisini kesmisti. Hülya Açıkgöz, “Hadise ile aramızda sorunlar var, zamanla çözeriz. Bizim ailemiz yıkılmaz” açıklamasını yapmıştı. Ama Hadise ablasına “Üzerimden haksız kazanç elde etti” diye dava açmıştı.

"SADECE SOSYAL MEDYA HESABIN KALACAK"

Aradan 1.5 ay geçmesine rağmen sular durulmadı, aksine kriz büyüdü. Hadise ile ablası dün Instagram’da kapıştı. Hülya Açıkgöz “İntikam çok tatlı bir kelime, sen ne dersin?” yazdı. Hadise’nin yanıtı “İntikam mı? Yok, ben çok tembelim. Şurada oturup karmanın seni mahvetmesini izleyeceğim” oldu. Hülya Açıkgöz de şu karşılığı verdi: “Seyret bakalım neler yapacağım. Bir tek sosyal medya hayatın kalacak. Ne kadar da üzücü bir hikaye!” Sonra yazdıklarının hepsini sildi.