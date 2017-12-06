Hadise Londra’da

2017’nin moda alanında en başarılı, en iyi, en şık isimleri önceki gece Londra’da düzenlenen 2017 Fashion Awards’ta ödüllendirildi. Yılın en büyük moda organizasyonlarından Fashion Awards 2017 ödülleri, önceki akşam Londra’daki Royal Albert Hall’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Londra’da düzenlenen geceye, P!nk, Naomi Campbell, Rita Ora, Selena Gomez, Kaia Gerber, Jourdan Dunn, Izabel Goulart, Irina Shayk ve Anna Wintour gibi ünlü isimler katıldı. Kırmızı halıda yürüyen Hadise ise, Nedret Taciroğlu imzalı siyah elbiseyle dikkat çekti.