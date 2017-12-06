taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.260
USD
3,8423
EURO
4,5472
ALTIN
156,40
PETR
62,6100

Hadise Londra’da

Hadise, dünyanın en önemli moda ödüllerinin verildiği The Fashion Awards’a giden ilk Türk oldu.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 07:34..
  1. Haberler
  2. Magazin

2017’nin moda alanında en başarılı, en iyi, en şık isimleri önceki gece Londra’da düzenlenen 2017 Fashion Awards’ta ödüllendirildi. Yılın en büyük moda organizasyonlarından Fashion Awards 2017 ödülleri, önceki akşam Londra’daki Royal Albert Hall’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Londra’da düzenlenen geceye, P!nk, Naomi Campbell, Rita Ora, Selena Gomez, Kaia Gerber, Jourdan Dunn, Izabel Goulart, Irina Shayk ve Anna Wintour gibi ünlü isimler katıldı. Kırmızı halıda yürüyen Hadise ise, Nedret Taciroğlu imzalı siyah elbiseyle dikkat çekti.

Hadise Londra’da

Hadise Londra’da

Hadise Londra’da

 

Hadise Londra’da

İlginizi Çekebilir
Selami Şahin korkuttu
Selami Şahin, evinde fenalaşıp, hastaneye kaldırıldı.
Murat Yıldırım'ın eşi hamile iddiası
Murat Yıldırım ile Faslı eşi İmane Elbani önceki gün Nişantaşı’ndaki bir hastaneden çıkarken görüntülendi.
Zeynep Demirei doğum kilolarını verdi.
Demirel çifti, ikinci bebeklerini geçtiğimiz aylarda kucaklarına almıştı.
Şarkıcı Günel Reza'dan ucuz kurtuldu
Berna Laçin, Amerika'da yargılanması devam eden Reza Zarrab'la ilgili unutulmaya yüz tutmuş bir detay paylaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

170
Şanlıurfaspor'da oyuncuya dayak iddiası

Şanlıurfaspor'da oyuncuya dayak iddiası

24
İstanbul'a ilk kar düştü

İstanbul'a ilk kar düştü

11
Bayern Münih Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasına girdi

Bayern Münih Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasına girdi

63
AB: Türkiye'ye vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz

AB: Türkiye'ye vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz

43
Beyaz Saray: Trump Kudüs'ü tanıyacak

Beyaz Saray: Trump Kudüs'ü tanıyacak

67
Ahmet Ercilasun:

Ahmet Ercilasun: "Türkler at eti yiyordu"

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM