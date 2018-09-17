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Hadise malları ablasına kaptırdı

Kız kardeşleriyle küs olan Hadise'nin para hesapları ters döndü.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 15:07..
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Hadise, arasının bozuk olduğu kardeşlerini bir kalemde silmiş ve ablası Hülya Açıkgöz'e de kendisinin üzerinden haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle dava açmıştı. 2. Sayfa programının haberine göre; tüm bu yaşananların ardından Hadise'nin ablasına dava açmasının gerçek nedeni ortaya çıktı.

Hadise malları ablasına kaptırdı

MALLAR ABLANIN ÜZERİNE

Belçika'da doğup büyüyen 33 yaşındaki şarkıcı Türkiye'de vergi ödememek için mal varlığını ablasının üzerine yapmıştı. Ancak Türkiye'de sadece tek bir kayıtlı mal varlığı bulunmayan Hadise'nin hesapları tutmadı.

Gayrimenkullerini ablasının üzerine yapan Hadise, araçlarını da ablasının menajerlik şirketinin üzerine yaptırmıştı. Böylece araçlarının yakıt masrafını da menajerlik şirketi karşılıyordu.

HÜLYA MALLARI VERMEYE NİYETLİ DEĞİL

Tüm mal varlığı ablasının üzerine kayıtlı olan Hadise'yi annesi 'Malların kardeşlerinle ortak' diyerek uyardı. Bunun üzerine Hadise hesaplarının bozulduğunu anladı ve ablasına dava açtı. Ama iddialara göre abla Hülya Açıkgöz'ün malları geri vermeye niyeti yok.

YALANLADIKLARI HER ŞEY DOĞRU ÇIKIYOR

Öte yandan Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk canlı yayına bağlanarak şu açıklamayı yaptı: "Hadise ailesinden kimseye dava açmadı. Onlar aile etle tırnak ayrılmaz. Hiç öyle şeyler yok. Hadise'nin şirketi ayrı, ablasının şirketi ayrı. Hadise Hanım mesleğe başladığından beri vergilerini ödüyor."

Hadise'nin menajeri daha önce aile arasında olan tartışmayla ilgili çıkan haberleri de yalanlamıştı. Ancak haberler doğru çıkmıştı.

Hadise malları ablasına kaptırdı

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