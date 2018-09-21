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Hadise'den açıklama geldi

Ablası Hülya ve kız kardeşi Derya Açıkgöz'le iş birliğini sonlandıran Hadise, olaylarla ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 21.09.2018 - 10:58..
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DD

Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüs etmesinin ardından ablası Hülya ve kardeşi Derya Açıkgöz'le arası açılan, onlarla çalışmama kararı alan Hadise, önceki gün konuyla ilgili iddialara açıklık getirdi.

''Sıkıntı yok dersem, yalan olur. Onlar benim ailem, canlarım. Şu an zor bir dönemden geçiyoruz ama bugünleri de aşacağımıza inanıyorum'' diyen Hadise, vergi kaçırmak için mal varlığını ablasının üzerine yaptığı iddiasını ise yalanladı.

"ARTIK ONLARLA İŞ BİRLİĞİ YOK"

Hadise, "Her vatandaş gibi vergimi ödüyorum. Vergi ödememek için mallarımı ablamın üzerine yaptığım ve sonra dava açtığım yazıldı. Böyle bir dava varsa bulun. Bu söz konusu değil fakat işbirliğimiz bir daha açılmamak üzere kapandı.'' dedi.

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün temmuzda intihara teşebbüş etmiş, yazdığı mektuptaki ''Evlatlarım yüzümü güldürmedi'' sözleri dikkat çekmişti. Bu olay sonrası Hadise, menajerliğini üstlenen ablası Hülya Açıkgöz ve stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz ile ilişkisini kesmişti.

Hadise'den açıklama geldi

Hadise'den açıklama geldi

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