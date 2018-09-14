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Şarkıcı Hadise'den eski fotoğraflar

Ünlü şarkıcı Hadise, eski fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflar paylaşım rekoru kırdı.

Haber Merkezi | 14.09.2018 - 08:34..
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Ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Hadise'nin Instagram üzerinden siyah beyaz formatta çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

2 ay önce annesinin intihar girişiminde bulunmasıyla zor günler geçiren Hadise'nin kardeşleriyle de arası açılmıştı. Hadise, ablası Hülya Açıkgöz'e de dava açmış ve iş ilişkisini bitirmişti.

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Popçu, Instagram hesabından 2008 yılına ait siyah-beyaz 3 adet seksi paylaşım yaptı. Hadise'nin yoruma kapalı olarak paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu. Belçika'da doğup büyüyen Hadise Açıkgöz, 2003'te katıldığı bir şarkı yarışmasıyla şöhreti yakalamıştı.

Şarkıcı Hadise'den eski fotoğraflar

Şarkıcı Hadise'den eski fotoğraflar

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