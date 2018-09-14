Şarkıcı Hadise'den eski fotoğraflar

Ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Hadise'nin Instagram üzerinden siyah beyaz formatta çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

2 ay önce annesinin intihar girişiminde bulunmasıyla zor günler geçiren Hadise'nin kardeşleriyle de arası açılmıştı. Hadise, ablası Hülya Açıkgöz'e de dava açmış ve iş ilişkisini bitirmişti.

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Popçu, Instagram hesabından 2008 yılına ait siyah-beyaz 3 adet seksi paylaşım yaptı. Hadise'nin yoruma kapalı olarak paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu. Belçika'da doğup büyüyen Hadise Açıkgöz, 2003'te katıldığı bir şarkı yarışmasıyla şöhreti yakalamıştı.