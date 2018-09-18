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Hadise'den Mevlanalı gönderme

Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabı üzerinden birilerine göndermede bulundu.

Haber Merkezi | 18.09.2018 - 14:33..
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Hadise'den Mevlanalı gönderme

Türkiye’ye vergi vermemek için kazandığı malları ablasının üzerine yaptığı yönünde haberlerle gündeme gelen Hadise, sosyal medya hesabından Hz. Mevlana'nın bir sözünü paylaşarak bu iddialara cevap verdi.

"AÇ DA KENDİNİ OKU EY CAN"

Hadise yaptığı paylaşıma, "Bu alem bir rüyadır. Zanna kapılma ey can! Rüyada elin kesilse de korkma, elin yerindedir. Dünya bir rüya ise, başına gelen felaketler de geçicidir. Neden çok üzülürsün ki? Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir. Bu âlemin, bu kâinatın kitabı sensin. Aç da kendini oku ey can" notunu düştü.

Hadise'den Mevlanalı gönderme

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