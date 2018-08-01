Hadise'nin annesinden intihar mektubu şikayeti

Ünlü şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde canına kıymaya teşebbüs etmiş ve kızlarına yazdığı veda mektubu ortaya çıkmıştı. Veda mektubunda anne Gülnihal Açıkgöz, kızlarını para derdine düşüp kendisiyle ilgilenmemekle suçlarken, Hadise annesinin zehirlendiğini iddia etmişti. Gülnihal Açıkgöz, yazdığı intihar mektubun ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

"ÖZEL HAYATIM İHLAL EDİLDİ"

Anne Açıkgöz, dilekçesinde intihar mektubunun usulsüz şekilde ele geçirilerek kişilik haklarının ihlal edildiğini beyan ederek şunları ifade etti: "Dört çocuk annesi bir kadın olarak tarafımca kaleme alınmış o mektup, sosyal medya ve basında yer almıştır. Bu durum özel hayatımı ihlal etmiş ve beni kamuoyunda küçük duruma düşürmüştür. Buna neden olan şahısların tespit edilip cezalandırılmasını istiyorum."