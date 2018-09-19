Hadise'nin yeni dudakları

Ünlü şarkıcı Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti. İntihar teşebbüs sebebinin ise Hadise ve kardeşleri arasındaki anlaşmazlıklar olduğu ifade edilmişti. Bu olayların ardında Hadise kardeşleriyle birlikte yürüttükleri ticari faaliyetlerin durdurmuştu.
DUDAKLARI ŞİŞTİ
Bu konuların kapanması için sürekli sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Hadise, Instagram’da dün paylaştığı kareyle takipçilerini şaşırttı.
Hadise’nin dudaklarındaki şişlik ‘Estetik mi yaptırdı?’ sorusunu akıllara getirdi.