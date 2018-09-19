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Hadise'nin yeni dudakları

Bir süredir ailesiyle yaşadığı problemlerle gündemde olan Hadise, son paylaşımındaki görüntüsü ile şaşırttı.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 09:07..
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Ünlü şarkıcı Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti. İntihar teşebbüs sebebinin ise Hadise ve kardeşleri arasındaki anlaşmazlıklar olduğu ifade edilmişti. Bu olayların ardında Hadise kardeşleriyle birlikte yürüttükleri ticari faaliyetlerin durdurmuştu.

DUDAKLARI ŞİŞTİ

Bu konuların kapanması için sürekli sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Hadise, Instagram’da dün paylaştığı kareyle takipçilerini şaşırttı.

Hadise’nin dudaklarındaki şişlik ‘Estetik mi yaptırdı?’ sorusunu akıllara getirdi.

Hadise'nin yeni dudakları

Hadise'nin yeni dudakları

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