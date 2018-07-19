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Hafızadaki ilk anın kurgusal olabileceği keşfedildi

Bilim insanları, kişilerin yaklaşık yüzde 40'ının hafızasındaki ilk anının kurgusal olabildiğini tespit etti.

AA | 19.07.2018 - 17:13..
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İngiltere'deki Bradford ve Nottingham Trent Üniversitesi'nden araştırmacılar, çalışmaya katılan 6 bin 641 kişinin yüzde 38,6'sının 2 yaş ve öncesini hatırladığını iddia ettiğini belirledi.

ORTA YAŞLI İNSANLARDA DAHA YAYGIN

Çalışmaya katılanlardan 893'ü 1 yaş ya da öncesini hatırladıklarını ileri sürdü.

Çalışmada bu durumun, özellikle orta yaşlı ve yaşlılar arasında yaygın olduğuna işaret edildi.

Katılımcıların ilk anısı hakkında da araştırma yapan bilim insanları, belleklerindeki ilk hatırayı ve o zamanki yaşlarını sordu.

Katılımcılara özellikle hatırladıklarından emin olmaları ve ilk anının sözlü ya da görsel herhangi bir kaynağa dayanmaması gerektiği söylendi.

EN ERKEN 3 YAŞINDAKİ ANILAR HATIRLANIYOR

Katılımcıların en erken bellek tanımlarının içeriğini, dilini, doğasını ve tanımlayıcı detaylarını inceleyen araştırmacılar, kişilerin 2 yaş öncesine ait hatırladıklarını ileri sürdükleri anılarının olası sebeplerini değerlendirdi.

Araştırmacılar, 2 yaş öncesine ait kurgusal anıların bir çoğunun, erken yaşlarda tecrübe edilmiş aile ilişkileri ve üzüntü gibi duygular, fotoğraflardan veya aile sohbetlerinden çıkarılan bebeklik veya çocukluk dönemine ait bazı gerçek veya bilgilere dayandığını kaydetti.

Önceki çalışmalara göre, insanların büyük bir kısmı en erken 3 yaşındaki anılarını hatırlıyor.

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