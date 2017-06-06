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Hakan Akkaya: Taşıyıcı anneden çocuk yapacağım

Baba olmak isteyen Hakan Akkaya, çocuğunu taşıyacak anneyi buldu.

06.06.2017 - 07:25
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HAKAN AKKAYA

Bir programa katılan başarılı modacı Hakan Akkaya, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

"ARTIK UKALA DEĞİLİM"

30 yaşından sonra çok değiştiğini ve insanları sınıflandırmamayı öğrendiğini söyleyen Hakan Akkaya “ 30 yaş benim için çok farklı. Eskiden çok ukalaydım. 30 yaşımda ünlü oldum kendi markamı kurdum. İnsan ayırmamayı ve sınıflandırmamayı öğrendim.

15 yılda 10 psikolog değiştirdim. Sürekli anlattığım için sıkılıyorum ve psikologlarımı sürekli değiştiriyorum.

"TAŞIYICI ANNEDEN BABA OLACAĞIM"

Kız kardeşimin 2 çocuğu var. Benimde baba olmam için taşıyıcı anne buldu. Taşıyıcı anneden çocuk sahibi olmayı istiyorum. Diğer ilişkilere karşıyım, çünkü zamanla bitiyor” dedi.

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