Hakan Akkaya'ya icra takibi şoku

Ünlü Modacı Hakan Akkaya'nın hesabına O.G. isimli kişi tarafından iddiaya göre 56 bin lira gönderildi.

Ortaklık fikrinden vazgeçilince bu paranın 16 bin lirası iade edildi. Kalan 40 bin liranın ise 5 ayda ödenmesi koşuluyla ikili arasında anlaşma yapıldı.

PARAYI ÖDEMEK İSTEMEDİ

İddiaya göre Akkaya bu anlaşmaya uymayarak paranın 37 bin lirasını ödemekten vazgeçti. Bu nedenle O.G. tarafından Akkaya hakkında icra takibi başlatıldı.

Akkaya, O.G. ile iş ortaklığı gibi bir planının olmadığını öne sürerek icra takibine ve alınan paranın delil olarak gösterilmesine itiraz etti. Ünlü modacı, O.G'nin inşaat sektöründe olduğunu belirterek kendisiyle herhangi iş ortaklığı kurmasının mümkün olmadığını belirtti.

Yargıtay tarafından bozulan davaya tekrar itiraz eden O.G., Asliye Hukuk Mahkemesi'ne giderek itirazın iptali davası açtı.