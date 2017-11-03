Hakan Altun babasının cenazesinde fenalaştı

Hakan Altun'un bir süredir tedavi gören babası Hasan Altun 76 yaşında yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı yaşamını yitiren Hasan Altun son yolculuğuna Fatih Camii'nden uğurlandı.
FENALAŞTI
Taziyeleri kabul esnasında fenalaşan Hakan Altun, bir sandalyeye oturtularak elini yüzünü yıkadı. Daha sonra kendine gelen Hakan Altun tekrar babasının naaşının başına geçerek namaza katıldı.
Cenaze namazının kılınmasının ardından ayakta durmakta zorlanan Hakan Altun'a futbolcu Tuncay Şanlı ve sanatçı Ercan Saatçi koluna girerek destek verdi.
Hasan Altun'un cenazesi Zeytinburnu Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.