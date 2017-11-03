Hakan Altun babasının cenazesinde fenalaştı

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile birlikte olan oyuncu Demet Özdemir, ALL dergisine röportaj verdi

7

Görgü tanığı Emrah Serbes'in kazasını anlattı

Emrah Serbes'in yaptığı ve 3 kişinin ölümüne neden olduğu kazayı bildiren TIR şoförü Aziz T., Torbalı Adliyesi’nde savcıya ifade verdi.