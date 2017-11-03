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Hakan Altun babasının cenazesinde fenalaştı

Sanatçı Hakan Altun’un babası Hasan Altun, geçtiğimiz gün sabaha karşı Florya'daki evinde uykusu esnasında vefat etti.

03.11.2017 - 08:56
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Hakan Altun'un bir süredir tedavi gören babası Hasan Altun 76 yaşında yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı yaşamını yitiren Hasan Altun son yolculuğuna Fatih Camii'nden uğurlandı.

FENALAŞTI

Taziyeleri kabul esnasında fenalaşan Hakan Altun, bir sandalyeye oturtularak elini yüzünü yıkadı. Daha sonra kendine gelen Hakan Altun tekrar babasının naaşının başına geçerek namaza katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından ayakta durmakta zorlanan Hakan Altun'a futbolcu Tuncay Şanlı ve sanatçı Ercan Saatçi koluna girerek destek verdi.

Hasan Altun'un cenazesi Zeytinburnu Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

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