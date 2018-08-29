Hakan Çalhanoğlu'nun bebeği göründü

Geçtiğimiz günlerde Milan'da top koşturan Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu ile boşanacağını açıklamış, “Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir şey sebepten boşanıyorum” demişti. Bu açıklama üzerine 'aldatma' iddiaları ortaya atılınca eşi Sinem Gündoğdu’dan bir açıklama gelmiş, "Seni hiç aldatmadım ve evet hamileyim" şeklinde konuşmuştu.

HAMİLE POZU VERDİ

Sinem Gündoğdu, önceki gün sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Hamile olduğunu açıklamış olan Gündoğdu'nun karnı burnunda hali dikkat çekti.