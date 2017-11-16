Hakan Çavuşoğlu'ndan Yunanca yardım çağrısı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki sel nedeniyle en az 15 kişi hayatının kaybetti, Başbakan Aleksis Çipras ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Afet bölgesinde yüzlerce kişinin evlerinde ve araçlarında mahsur kaldığı bildirildi.

Türkiye ise, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki selde yaşamını yitirenler için taziyelerini ileterek, gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

ÇAVUŞOĞLU YUNANCA TWEET ATTI

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, yaşanan felaketle ilgili Yunanca tweet atarak "Yunanistan’ın Attiki bölgesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Yunan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla her türlü yardıma hazırız." dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, geçmişte Batı Trakya'da Yunanlar tarafından zulme uğramış bir toprağın çocuğudur. Bugünkü Yunanistan sınırlarında kalan Batı Trakya bölgesindeki Gümülcine şehrinde doğan Türklerden olan Çavuşoğlu'nun, iyi derecede Yunancası olduğu biliniyordu.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Öte yandan, sel felaketinin yaşandığı Mandra, Nea Peramos ve Megara ilçelerinde olağanüstü hal ilan edildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Başbakan Çipras, ilgili bakan ve bürokratlarla düzenlediği acil durum toplantısının ardından televizyondan yaptığı konuşmada, selde hayatını kaybedenlerin anısına ulusal yas ilan edildiğini belirtti.

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