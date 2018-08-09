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Hakan Günday’dan kitap önerileri

Kendine has üslubu ve değindiği konularla dikkat çeken Hakan Günday’dan okurlara kitap tavsiyesi…

Özel İçerik | 09.08.2018 - 10:14..
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Hakan Günday

Türkiye’de yeraltı edebiyatı denince akla gelen ilk isimlerden olan Hakan Günday, edebiyatseverler için 7 kitaptan oluşan bir okuma listesi hazırlamıştı. Türk ve Dünya Edebiyatından seçmeler yapan Günday’ın, “Şimdilik” notuyla, İdefix’te yayınlanmış olan listesinde bakalım hangi kitaplar var?

Hakan Günday'dan kitap önerileri

Boncuk Oyunu

Hermann Hesse

Çev.: Kamuran Şipal

Yapı kredi Yay.

S.: 560

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Hakan Günday'dan kitap önerileri

Gecenin Sonuna Yolculuk

Louis Ferdinand Celine

Çev.: Yiğit Bener

Yapı Kredi Yay.

S.: 574

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Hakan Günday'dan kitap önerileri

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali

Yapı Kredi Yay.

S.: 254

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Hakan Günday'dan kitap önerileri

Kelebek

Henri Charriere

E Yay.

S.: 565

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Hakan Günday'dan kitap önerileri

Pal Sokağı Çocukları

Ferenc Molnar

Çev.: Tarık Demirkan

Yapı Kredi Yay.

S.: 244

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Hakan Günday'dan kitap önerileri

Puslu Kıtalar Atlası

İhsan Oktay Anar

İletişim Yay.

S.: 238

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Hakan Günday'dan kitap önerileri

Tehlikeli Oyunlar

Oğuz Atay

İletişim Yay.

S.: 479

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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