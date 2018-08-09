Hakan Günday’dan kitap önerileri

Türkiye’de yeraltı edebiyatı denince akla gelen ilk isimlerden olan Hakan Günday, edebiyatseverler için 7 kitaptan oluşan bir okuma listesi hazırlamıştı. Türk ve Dünya Edebiyatından seçmeler yapan Günday’ın, “Şimdilik” notuyla, İdefix’te yayınlanmış olan listesinde bakalım hangi kitaplar var?
Boncuk Oyunu
Hermann Hesse
Çev.: Kamuran Şipal
Yapı kredi Yay.
S.: 560
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Gecenin Sonuna Yolculuk
Louis Ferdinand Celine
Çev.: Yiğit Bener
Yapı Kredi Yay.
S.: 574
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İçimizdeki Şeytan
Sabahattin Ali
Yapı Kredi Yay.
S.: 254
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Kelebek
Henri Charriere
E Yay.
S.: 565
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Pal Sokağı Çocukları
Ferenc Molnar
Çev.: Tarık Demirkan
Yapı Kredi Yay.
S.: 244
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Puslu Kıtalar Atlası
İhsan Oktay Anar
İletişim Yay.
S.: 238
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Tehlikeli Oyunlar
Oğuz Atay
İletişim Yay.
S.: 479
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Damla Karakuş
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