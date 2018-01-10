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Hakan Peker'in son hali

Hakan Peker'in paylaştığı fotoğraf olay oldu, ünlü şarkıcıdan yanıt gecikmedi.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 12:18..
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Hakan Peker Instagram sayfasında fotoğraf paylaştı. Peker'in yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Ünlü şarkıcı, 'Hakan Peker estetik mağduru' oldu yorumlarına sosyal medya heabından yanıt verdi.

"SAÇMA SAPAN KONUŞMAYIN"

Peker, "Saçma sapan bilip bilmeden aptalca yorumlar yapmayın Hava soğuk. Ödem yapmışım, spordan yüzüm şiş çıkmış. Yok 'estetik mağduru' falan filan abuk sabuk hepiniz doktor olmuşsunuz maaşallah... Henüz yaptırmadım ama ihtiyacım olduğunda da göğsümü gere gere yaptırırım rahat olun. Yaptırırsam eğer estetik mağduru olmam, estetik harikası olurum!" yazdı.

Hakan Peker'in son hali

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