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Hakan Sabancı kızlarla tatilde görüntülendi

1 ay önce aşk yaşamaya başlayan Hakan Sabancı ve Merve Boluğur çiftinin ilişkisi ikinci kez sallantıda.

Haber Merkezi | 19.07.2018 - 09:26..
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Hakan Sabancı, kuzeni Fethi Kamışlı ve arkadaş grubuyla Bodrum açıklarında tekne tatili yapıyor. Fakat grupta yaz başından bu yana bir ayrılıp bir barıştığı oyuncu Merve Boluğur yok.

Merve Boluğur'un yerine Hakan Sabancı ve Fethi Kamışlı'nın kız arkadaşları var.

1 AY ÖNCE AŞK YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLARDI

Hakan Sabancı ile Merve Boluğur bir ay önce Çeşme’de tanışıp aşk yaşamaya başladı.

Hakan Sabancı kızlarla tatilde görüntülendi

BİRİNCİ HAFTADA BAŞKA KIZLA GÖRÜNTÜLENDİ

Ancak Hakan Sabancı ilişkilerinin birinci haftasında eski sevgilisi, Yunan manken Evelyn Kazantzoglou ile görüntülendi.

İhanete uğradığına dair haberlere çok bozulan Merve Boluğur, Instagram’da seksi fotoğraflar paylaşarak “Yıkılmadım, ayaktayım” pozları verdi.

Hakan Sabancı kızlarla tatilde görüntülendi

YİNE YAKINLAŞTILAR

Posta'nın haberine göre Hakan Sabancı ile Merve Boluğur 15 gün önce Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’da buluşup yine yakınlaştı. Ancak Hakan Sabancı’nın, Hello Dergisi’nde yayınlanan bu tatil fotoğrafları Merve Boluğur’u bir kez daha yıktı.

Hakan Sabancı kızlarla tatilde görüntülendi(Hakan Sabancı'nın teknesinde görüntülenen kızlar)

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