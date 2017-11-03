1 Hakkari şehidi Ömer Küçük'e veda Teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Ömer Küçük'ün cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.

2 Ayva yemenin sayısız faydası var Her gün tüketeceğiniz ayva hem kış hastalıklarına karşı korur hem de genel sağlığınızı düzene sokar.

3 15 Temmuz gazisinden sanığa: 'Bu beni vurdu' 15 Temmuz gazisi kendini vuran 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesiyle yüz yüze geldi: "Bu beni vurdu." dedi.

4 Cüneyt Çakır'dan video hakem yorumu Cüneyt Çakır'la Real Madrid maçı öncesi uçakta sohbet ettiğini söyleyen Ömer Üründül, Çakır'ın VAR hakkındaki görüşlerini paylaştı.

5 Ebru Şancı yine komşularına laf soktu Ebru Şancı Öztürk'ün komşu gerginliği devam ediyor.

6 Mimarlar Odası AKM'nin yıkılmasına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden sonra açıklama yapan meslek odaları ve bazı sendikalar, AKM'nin yıkılmasının suç olduğunu ifade etti.