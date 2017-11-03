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Hakkari şehidi Ömer Küçük'e veda

Teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Ömer Küçük'ün cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.

03.11.2017 - 14:58
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Ömer Küçük'ün cenazesi, helallik alınması için Kırıkhan ilçesi Özsoğuksu Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

TABUTU SİLAH ARKADAŞLARI TAŞIDI

Küçük'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra silah arkadaşlarının omuzlarında Hacı Meryem İçcan Camisi'ne getirildi.

Hakkari şehidi Ömer Küçük'e veda

DUYGUSAL ANLAR

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Erdal Ata, Hatay milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde, baba Cuma ve anne Hatice Küçük gözyaşlarını tutamadı. Bakan Özhaseki, baba Küçük'e başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Hakkari şehidi Ömer Küçük'e veda

KUZENİ DE ŞEHİT

Öte yandan, Ömer Küçük'ün, geçen yıl Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen ve cenazesi Kırıkhan'da toprağa verilen Uzman Çavuş İrfan Mert'in kuzeni olduğu öğrenildi.

Hakkari şehidi Ömer Küçük'e veda

Hakkari şehidi Ömer Küçük'e veda

Hakkari şehidi Ömer Küçük'e veda

Hakkari şehidi Ömer Küçük'e veda

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