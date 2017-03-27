Hakkari şehidinin kimliği belli oldu

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Düztepe mevkiine personel ve malzeme indiren askeri helikoptere PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Uçak/Helikopter (UH) Teknisyeni Astsubay Başçavuş Gökhan Altınalana şehit oldu. 33 yaşındaki şehit Astsubay Altınalana'nın acı haberi, Niğde'nin Altunhisar İlçesi'nde oturan ailesini yasa boğdu.
AĞIR YARALANDI KURTARILAMADI
Bölgede sürdürülen operasyon kapsamında dün Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Düztepe Mevkii'ne personel ve malzeme indiren helikoptere, teröristlerce açılan ateş sırasında başından vurulan 2 çocuk babası Astsubay Gökhan Altınalana ağır yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Astsubay Başçavuş Gökhan Altınalana kurtarılamadı.
ULUKIŞLA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Altınalana'nın şehit olduğu haberi Niğde'nin Altunhisar İlçesi'nde oturan ailesine askeri görevliler tarafından bildirildi.
Şehit Astsubay Altınalana'nın cenazesi, memleketi Altunhisar'ın Ulukışla Köyü'nde toprağa verilecek.