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Hakkari'de 1 yüzbaşı şehit oldu

Şemdinli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir yüzbaşı şehit oldu, 2 asker yaralandı.

04.11.2017 - 11:27
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Hakkari'de 1 yüzbaşı şehit oldu

Yüzbaşı Burak Bilen'in de içinde bulunduğu otomobil, Derecik beldesi Çamlıkaya mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.

YÜZBAŞI HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Kazada, Yüzbaşı Bilen ile otomobilde bulunan 2 uzman çavuş yaralandı.

Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yüzbaşı Bilen şehit oldu.

Yaralı 2 askerin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Hakkari'de 1 yüzbaşı şehit oldu

Şehit Yüzbaşı Burak Bilen

ACI HABER BABAEVİNE ULAŞTI

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Burak Bilen'in (39) babaevine acı haber ulaştı.

Yüzbaşı Bilen'in şehadet haberi, baba Yakup ile anne Nurhayat Bilen'e, Bolu Valisi Aydın Baruş tarafından verildi.

TÜRK BAYRAKLARIYLA SÜSLENDİ

Şehidin Kalıcı Konutlar 18. Ada'da bulunan evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin ailesine, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile öteki ilgililer ve vatandaşlar taziyelerini iletti.

GÖREVDEN DÖNÜYORLARDI

Milletvekili Ercoşkun, şehit ailesini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bilen'in Hakkari'de şehit olan güvenlik korucularının taziye görevinden döndüğü esnada trafik kazası geçirerek şehit olduğunu belirtti.

Ercoşkun, "Şemdinli’de gerçekleşen terör saldırısında 6 askerimiz ve 2 korucumuz şehit olmuştu. Bu şehitlerimizle ilgili bölgede yapılan törenlere katılan Bolulu hemşehrimiz, kardeşimiz, aslanımız törenlerden dönerken gece 23.30 sıralarında dönüş esnasında gerçekleşen bir trafik kazası neticesinde şehit olmuştur." dedi.

Milletvekili Ercoşkun, şehidin naaşının gün içinde Bolu'ya getirilerek toprağa verileceğini belirtti.

Bugün Van'da düzenlenecek törenin ardından Bolu'ya getirilecek olan şehidin cenazesinin, Kalıcı Konutlar Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazından sonra Bolu Şehitler Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Çamlıkaya mevkisi yakınlarında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Yüzbaşı Burak Bilen ile otomobilde bulunan 2 uzman çavuş yaralanmıştı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yüzbaşı Bilen, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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