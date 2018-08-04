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Hakkari'de şehit olan Recep Emre Yılmaz'ın evinde yas var

PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın patlatılması sonucu şehit olan Recep Emre Yılmaz, memleketinde toprağa verilecek.

DHA | 04.08.2018 - 11:39..
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yolu tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu yaralanan özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz (26), tedaviye alındığı hastanede şehit oldu.

Saldırı, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çobanpınar köyü yakınlarında düzenlendi.

GÖREVDEN DÖNÜYORLARDI

Meskan Tepe mevkiinden görevden dönen polisleri taşıyan, zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Patlamada, 9 polis memuru yaralandı.

Hakkari'de şehit olan Recep Emre Yılmaz'ın evinde yas var

KURTARILAMADI

Yaralı polisler, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Hakkari'ye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralı polislerden Recep Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

TARİH ÖĞRETMENLİĞİNDEN MEZUNDU...

Gaziantep nüfusuna kayıtlı, tarih öğretmenliği bölümünden mezun şehit polis memuru Recep Emre Yılmaz'ın 2 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.

MEMLEKETİ GAZİANTEP'TE YAS VAR

Yılmaz için bugün Hakkari'de tören düzenleneceği, ardından da cenazesinin memleketine uğurlanacağı bildirildi.

Saldırıda yaralanan diğer 8 polis memurunun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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